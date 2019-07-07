مباشر.. البرازيل 1 - 0 بيرو.. ايفرتون يسجل التقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 لكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع البرازيل مع بيرو، في المباراة النهائية لتحديد بطل كوبا أميركا 2019.

تشكيل البرازيل: أليسون، ألفيس، سيلفا، ماركينوس، ساندرو، أرثر، كاسيميرو، إيفرتون، كوتينيو، فيرمينو، خيسوس.

تشكيل بيرو: جاليسي، أدفينكولا، كامبرانو، أبرام، تراوكو، تابيا، يوتون، كاريللو، كويفا، فلوريس، جوريرو.

خلال الدقائق الأولى شكل منتخب بيرو خطورة ع نظيره البرازيلي، وسط محاولات من لاعبيه لتسجيل هدف مباغت مبكر في شباك السليساو، لكن كل المحاولات لم تترجم لهدف.

Advertisements

و سجل اللاعب ايفرتون سوسا سواريس الهدف الأول للسليساو في الدقيقة 15، مستغلا غرضية من الجانب الأيمن حولها بتصويبة في شباك بيرو.

وسنحت فرصة خطيرة لمنتخب البرازيل في الدقيقة 35، وكاد فيرمينو يسجل الثاني بعد كرة عرضية من إيفرتون، حولها مهاجم ليفربول بالرأس من أمام المرمى مباشرة ولكنها مرت أعلى العارضة.

وتعادل باولو غيريرو لمنتخب بيرو، من ركلة جزاء سجلها بنجاح في شباك الحارس اليسون في الدقيقة 44.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول تمكن المهاجم خيسوس من تسجيل الهدف الثاني للبرازيل، لتعود مجددا للتقدم.