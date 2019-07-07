بالصور.. فرحة جنونية للاعبي مدغشقر بعد التأهل التاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
سادت حالة من الفرح الجنوني بين لاعبي منتخب مدغشقر، عقب التأهل للدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2019 ،على حساب الكونغو.
وواصل منتخب مدغشقر كتابة التاريخ وفاز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا على استاد الإسكندرية.
واستطاع المنتخب الملغاشي أن يتأهل لربع النهائي ليواصل المفاجآت بعدما فاز على نيجيريا في دور المجموعات وتصدر مجموعته، وسيكون في انتظار الفائز من مباراة تونس وغانا.
وعقب صافرة نهاية المباراة انفجر ملعب الإسكندرية الذي كان يحتضن المباراة، ليحتفل اللاعبين مع الجهاز الفني والبدلاء بالتأهل التاريخي لدور الـ 8 لأول مرة في تاريخ مدغشقر.
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