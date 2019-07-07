هكذا علق مدحت العدل علي صعود مدغشقر لدور الثمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: علق المؤلف والسيناريست مدحت العدل، على صعود منتخب مدغشقر لدور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا علي حساب منتخب الكونغو الديمقراطية. وكتب العدل، عبر حسابه علي"تويتر" قائلاً: " مدغشقر لدور الثمانية من غير (وردة وكوكا وغزال والنني)". يذكر أن، منتخب مدغشقر فاز اليوم الأحد، علي منتخب الكونغو الديمقراطية 4-2 بركلات الترجيح.



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