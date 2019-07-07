دور الـ8.. لم يتبقى أحد من مجموعة مصر.. وتحديد مواجهتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أطاح منتخب مدغشقر بنظيره الكونغو الديمقراطية بضربات الجزاء الترجيحية، ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت على ستاد الإسكندرية.

المنتخب الملجاشي، نجح في تصدر المجموعة الثانية والتي ضمت إلى جانبه نيجيريا، وغينيا، وبوروندي، فيما حل المنتخب الكونجولي في المركز الثالث بالمجموعة الأولى بعد منتخبي مصر وأوغندا.

وبوداع منتخب الكونغو الديمقراطية، يودع آخر منتخب بالمجموعة الأولى التي أقيمت منافساتها على ستاد القاهرة، للبطولة مبكرًا.

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المنتخب المصري صاحب صدارة المجموعة الأولى بـ9 نقاط، ومستضيف البطولة، ودعها مبكرًا بالخسارة أمام جنوب إفريقيا ثالث المجموعة الرابعة، بهدف نظيف.

كما ودع منتخب أوغندا البطولة، بالخسارة أمام المنتخب السنغالي بهدف نظيف

وتتبقى 3 مباريات لإكمال منتخبات دور الثمانية، حيث صعد لربع نهائي منتخبات مدغشقر والذي ينتظر الفائز من مباراة تونس وغانا، ونيجيريا أمام جنوب إفريقيا، وبنين أمام السنغال، ؤفيما يلتقي الفائز من مباراة الجزائر وغينيا أمام الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار.