مانشستر يونايتد يستسلم أمام بوغبا

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية ان نادي مانشستر يونايتد قرر الاستسلام في صراعه للحفاظ على اللاعب الفرنسي بول بوغبا.

مانشستر يونايتد طلب من بوغبا الوقت. بعدما كانت الأجابة سلبية، تحوّلت في الأيام الأخيرة إلى هُدنة بالبحث عن بديل. ما لم يتغيّر هو حديث بوغبا، الذي عبّر عن رغبته في الرحيل. اللاعب يعتقد أن وقته في مانشستر انتهى و اخبر هذا للمدرب سولشاير و للأدارة.

بوغبا أخبر زملاءه في مانشستر يونايتد أن مستقبله لن يكون في مانشستر و أن هدفه هو فقط اللعب لـريال مدريد، بالرَغم من أن يوفينتوس أيضاً تواصلوا معه. النادي الأيطالي يضغط لأستعادة لاعبهم السابق.

Advertisements

بوغبا و مينو رايولا، وكيل أعماله، يروا أن بعد الثلاث سنوات التي قضوها في مانشستر يونايتد، مرحلتهم في النادي انتهت بالفعل. اللاعب يبحث عن الجانب الرياضي، بينما وكيل أعماله يبحث عن الجانب الأقتصادي. القرار تم اتخاذه بالفعل و يبدو انه لن يتراجعوا عنه.

مانشستر يونايتد طلبوا من بوغبا تهدئة الوضع و الأنضمام لمعسكر الفريق، الذي سيغادر قريباً إلى استراليا للأستعداد للموسم القادم. هدف مانشستر يونايتد هو التعاقد مع الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لتعويض الفرنسي.

ريال مدريد طلب بوغبا مرتين بالفعل و يريدوا التفاوض بدون أن يخلقوا أي مشاكل مع مانشستر يونايتد، نادي يُعتَبَر صديق في مكاتب السانتياغو بيرنابيو.