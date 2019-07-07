خاميس يقول “لا” لنابولي ويختار ناديه الجديد

ذكرت شبكة لاسيكسيتا الإسبانية أن لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز رفض فكرة العمل تحت قيادة مدربه السابق كارلو انشيلوتي في نابولي. خاميس الذي رحل بفكرة اللعب في نابولي قرر التراجع عن قراره وطلب اللعب في صفوف أتلتيكو مدريد. اللاعب الكولومبي أخبر ادارة ريال مدريد انه يأمل اللعب في واندا ميترو بوليتانو تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في الموسم المقبل. ويأمل أتلتيكو مدريد في استغلال أموال كسر عقد النادي مع غريزمان التي تبلغ 120 مليون يورو في التعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ السابق.

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