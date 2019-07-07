ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نادي برشلونة سوف يعلن الأربعاء عن ضم لاعبه الفرنسي الجديد انتوان غريزمان 28 عاما. غريزمان قرر فسخ تعاقده مع أتلتيكو مدريد الاثنين أو الثلاثاء على أمل اعلان برشلونة عن ضمه الأربعاء. ويستهدف النادي الكتالوني تقديم غريزمان كلاعب جديد في صفوف النادي يوم الأربعاء المقبل. غريزمان قرر عدم الحضور لتدريبات ناديه الأحد وسوف يكسر عقده البالغ 120 مليون يورو خلال ساعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد وصول غريزمان إلى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.