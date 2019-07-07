أتلتيكو يقترب من التعاقد مع الصربي سابونيتش

بات فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم على وشك التعاقد مع الصربي إيفان سابونيتش لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفادت تقارير صحافية إسبانية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة آس، التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم أن أتلتيكو يرغب في التعاقد مع سابونيتش في ظل اقتراب رحيل لاعبه نيكولا كالينيتش في الصيف الحالي.

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو توصل لاتفاق بالفعل مع إدارة بنفيكا، فيما جاءت محادثاته مع اللاعب (21 عاماً) إيجابية، مشيرة إلى أنه سيتوجه إلى مدريد في وقت لاحق اليوم من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى أتلتيكو.