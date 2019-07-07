«وحيد» يواصل تدريبات العلاج الطبيعي

واصل محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريبات العلاج الطبيعي على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليومبإسبانيا.
وخاض اللاعب فقرات بدنية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالفريق، في ظل البرنامج الذي
وكان الأهلي قد خاض مرانًا قويًا على ملعب لافينكا الذي يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره بمدينة اليكانتي.
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