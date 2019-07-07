جمل فنية وخططية بمران الأهلي المسائي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية خلال المران المسائي اليوم على

ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا.

وقام مارتن لاسارتي، المدير الفني، بالإشراف على الفقرات الفنية التي شملت

تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل سريع، والتدريب على الاختراق من الأجناب والكرات العرضية.

ويستعد الفريق لمواجهة «سوكر سمارت‌« الودية، غدا الاثنين، في أول اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد المقام في إسبانيا.