لاسارتي يجتمع مع الجهاز المعاون

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريقالذي أقيم مساء اليوم بإسبانيا ضمن معسكر الإعداد.
وبحث لاسارتي مع معاونيه عددًا من الأمور المتعلقة
ويخوض الأهلي ثلاثة لقاءات ودية متدرجة المستوى خلال فترة المعسكر الذي ينتهي يوم ١٦ يوليو الجاري استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري.
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