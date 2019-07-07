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لاسارتي يجتمع مع الجهاز المعاون

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حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق

الذي أقيم مساء اليوم بإسبانيا ضمن معسكر الإعداد.

وبحث لاسارتي مع معاونيه عددًا من الأمور المتعلقة

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بالمعسكر، والاستعداد لخوض مباراة «سوكر سمارت» الودية، غدًا الاثنين.

ويخوض الأهلي ثلاثة لقاءات ودية متدرجة المستوى خلال فترة المعسكر الذي ينتهي يوم ١٦ يوليو الجاري استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري.

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