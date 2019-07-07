«اليخاندرو» يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلي

خصص «اليخاندرو» فقرة بدنية مكثفة للاعبي الأهلي اليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خصّص فقرة بدنية مكثّفة للاعبي الفريق خلال المران المسائي، اليوم، على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية. المران المسائي، اليوم، على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية. وقاد اليخاندرو فقرة بدنية استغرقت ٤٥ دقيقة، واشتملت على تدريبات تحمّل وتوازن وسرعات، وكان الجهاز الفني قد قرر رفع الحِمل البدني للاعبين استعدادًا لمواجهة فريق سوكر سمارت الودية، غدًا الاثنين، في أول لقاءات الفريق بمعسكر إسبانيا.

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