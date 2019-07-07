الجماهير البرازيلية تسخر من ليونيل ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا

شنت الجماهير البرازيلية المتواجدة في ملعب "ماراكانا"، لدعم السامبا أمام بيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، والتى تنطلق بعد قليل، حملة سخرية على النجم الأرجنتيني ليونيل حملة سخرية على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفعت جماهير البرازيل قميص ليونيل ميسي نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني مع علبة من المسليات، فى إشارة إلى مشاهدة البرغوث المباراة من المنزل، بعد احتلال منتخب التانجو المركز الثالث فى البطولة. div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 181.818%;">

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