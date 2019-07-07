تشكيل بيرو لمواجهة البرازيل بنهائي كوبا أمريكا

أعلن ريكاردو غاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره البرازيلي، في المباراة التي تقام بينهما، في تمام العاشرة مساء

اليوم، ضمن نهائي كوبا أمريكا.

وجاء تشكيل منتخب بيرو على النحو التالي :

حراسة المرمي : بيدرو جاليسي.

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خط الدفاع : كارلوس زامبرانو، لويس أبرام، ميغيل ترواكو، أدفينكولا.

خط الوسط : ريناتو تابيا، يوشيمار يوتون، كريستيان كويفا.

خط الهجوم : أندريه كاريو، أديسون فلوريس، باولو غيريرو.