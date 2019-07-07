تيتي يعلن تشكيل البرازيل أمام بيرو في نهائي كوبا أمريكا

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل فريقه لمواجهة بيرو بعد قليل في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019. 2019. ومن المنتظر أن يبدأ بكلا من :

أليسون بيكر – فيليبي لويس – تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني ألفيش – كاسيميرو – أرثر – إيفرتون – فيليبي كوتينيو – جابرييل جيسوس – روبرتو فيرمينو.

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