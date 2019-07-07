شاهد.. مباراة البرازيل وبيرو بنهائي كأس كوبا أمريكا

تقدم بوابة الوفد، بث مباشر لمباراة البرازيل صاحبة الأرض والجمهور، ومنتخب بيرو، والذي ينطلق الساعة العاشرة مساءً ،على ملعب ماراكاتا، ختام منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء النهائي.

يبحث المنتخب البرازيلي عن تتويج مسيرته في البطولة، حيث تمكن من تخطي دور المجموعات بنجاح بعد حصد 7 نقاط، وفي ربع النهائي أطاح بمنتخب باراجواي في مباراة صعبة حسمتها ركلات الجزاء الترجيحية.

في نصف النهائي تمكن من خطف الفوز من نظيره الأرجنتيني بهدفين من دون رد، ليصل المنتخب البرازيلي إلى النهائي

باحثًا عن

تحقيق اللقب الغائب منذ نسخة 2007، والبطولة التاسعة في تاريخه لكوبا أمريكا.

على الجانب الآخر، فإن منتخب بيرو، والذي تمكن من تفجير مفاجأة كبرى بوصوله إلى النهائي، يبحث عن استغلال وصوله إلى أبعد نقطة في البطولة ليبحث عن التتويج، الذي لم يذقه سوى في نسختي 1939 و1975.

كان منتخب بيرو تأهل كأفضل ثوالث في دور المجموعات، ليتوقع الجميع خروجه في الأدوار الآتية،

لكنه تمكن في ربع النهائي من إقصاء أوروجواي.

في نصف النهائي حقق انتصارًا كبيرًا على تشيلي حامل اللقب بثلاثية، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

Advertisements

تواجد منتخب بيرو في المجموعة الأولى رفقة المنتخب البرازيلي، ويعد راقصي السامبا هم المنتخب الوحيد الذي تمكن من هزيمة بيرو.

يخشى بيرو من تكرار سيناريو مباراة دور المجموعات، حينما فازت البرازيل بخماسية نظيفة.

موعد مباراة البرازيل وبيرو:

تنطلق مباراة البرازيل وبيرو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومنتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو:

تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS MAX 3 HD و .beIN SPORTS MAX 4 HD

شاهد نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو