أوديجارد ينفي الاتهامات الموجهة لريال مدريد بشأن تحديد مستقبله

نفى النرويجى مارتين أوديجارد لاعب ريال مدريد الاسبانى المُعار إلى صفوف ريال سوسيداد مؤخرًا تدخل الميرنجي في اختياره لمستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أوديجارد خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو اخترت الانتقال لريال سوسيداد لأن النادي يمنح الفرصة للاعبين الصغار

وكان لدي عدة عروض أخرى لكن بعد التعرف على طبيعة سوسيداد وما هو موجود هنا كنت أعلم أنها الخطوة الصحيحة.

وعن تدخل ريال مدريد في قراره قال إنه قراري فقط وريال مدريد أراد

الأفضل بالنسبة لي ويحترمني ويريدني أن أكون سعيدًا وأتطور كلاعب.

وتوصل ريال سوسيداد لاتفاق مع ريال مدريد على ضم أوديجارد على سبيل الإعارة في الموسم الجديد وسيبدأ اللاعب الفترة التحضيرية مع فريقه الجديد غدًا الإثنين.

يذكر أن أوديجارد قد تلقى عروضًا من باير ليفركوزن الألماني وأياكس أمستردام الهولندي لكنه اختار في النهاية اللعب لصفوف ريال سوسيداد