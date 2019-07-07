في مفاجأة مدوية.. مدغشقر تعبر الكونغو وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

ابتسمت ضربات الجزاء الترجيحية لصالح منتخب مدغشقر أمام الكونغو في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ليتأهل مدغشقر بذلك منتخب لدور الـ 8 بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.



انتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2/2 حيث تقدم إبراهيم آمادا لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل منتخب الكونغو من خلال سيدريك باكامبو في الدقيقة 21، وفي الدقيقة 77 تمكن أندريا من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مدغشقر، قبل أن تتعادل الكونغو بالدقيقة 90 عن طريق مبيمبا.



خاض مدغشقر اللقاء بتشكيل مكون من: ملفين أدريان - مومبريس - رزاق - فونتايني - ميتانيري - آمادا - آنسيت - ريان آينا - لالاينا - آندرياستيما - آندريا.



بينما خاض منتخب الكونغو اللقاء بتشكيل يضم: ماتامبي - إيساما - مابيمبا - تيسيراند - نجوندا - مولومبو - موكي - أكولو - ماجهوما - سيدريك باكامبو - آسموبولنجا.



جاءت بداية المباراة قوية من جانب منتخب مدغشقر، الذي فرض سيطرة قوية على منطقة خط الوسط، وحصل أكثر من ضربة حرة في أماكن متفرقة بالملعب.



هدد منتخب مدغشقر مرمى الكونغو في الدقيقة 8 من عمر المباراة، من خلال ضربة حرة سددها اندريا، ولكن أمسك ماتامبي حارس الكونغو بالكرة على مرتين.



واصل منتخب مدغشقر سيطرته على المباراة، وفي الدقيقة 9 شهدت تسجيل إبراهيم آمادا هدفًا رائعًا بعدما سجل هدفًا صاروخيا من خارج منطقة الجزاء، وذلك بعد تمريرة من لالاينا نومينياناهاري، لتسكن الكرة المقص الأيمن للحارس ماتامبي.



منح الهدف عناصر منتخب مدغشقر المزيد من الثقة في أرض الملعب، في الوقت الذي تراجع خلاله منتخب الكونغو وسط هدوء تام في المباراة لمدة 10 دقائق كاملة.



وفي الدقيقة 21 تمكن منتخب الكونغو من تسجيل هدف التعادل عن طريق سيدريك باكامبو، بعد أن تلقى كرة عرضية من الجهة اليسار من نجوندا موزينجا قابلها سيدريك باكامبو برأسية متقنة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار حارس منتخب مدغشقر ميلفين أدريان.







حاولت عناصر منتخب مدغشقر البحث عن تسجيل الهدف الثاني، من خلال امتلاك الكرة بشكل كبير ولكن دون خطورة على مرمى الكونغو.



اعتمد منتخب الكونغو على الكرات الطويلة والهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 39 ارسل نجوندا موزينجا لاعب منتخب الكونغو، كرة عرضية من جهة اليسار ارتطمت بالمدافع ووصلت سهلة للحارس ملفين أدريان.



وفي الشوط الثاني، اجرى منتخب الكونغو تبديل بخروج ميشاك بدلا من موكي.



وعكس الشوط الأول، أظهر منتخب الكونغو أفضلية كبيرة من خلال السيطرة على منطقة خط الوسط بالتمرير الكثير، ومحاولة البحث عن ثغرات في دفاع مدغشقر.



في الدقيقة 56 قاد جيروم مومري هجمة بشكل منظم اتبعها بتصويبة من على حدود منطقة جزاء الكونغو ابعدها الحارس لترد الكرة إلى كارلوس أندريا والذي صوب كرة مرت بجوار القائم الايمن.



اجرى منتخب مدغشقر التبديل الأول في الدقيقة 58 بمشاركة أروهاسينا بدلا من ريان رافيلوسون.



يرد بعدها بدقائق منتخب الكونغو بالتبديل الثاني بمشاركة بوكادي بوبي بدلا من يوسف مولومبو بالدقيقة 67، وبعدها بـ3 دقائق أجرى مدرب الكونغو التبديل الثالث بمشاركة يانيك بدلا من تشادراك أكولو.



وحتى الدقيقة 72 تصبح السيطرة والأفضلية لصالح منتخب مدغشقر بنسبة 51% مقابل 49 لصالح منتخب الكونغو.



في الدقيقة 73 كرة عرضية من يانيك بولاسي لاعب منتخب الكونغو من جهة اليمين ابعدها الدفاع الملغاشي عن مناطق الخطورة.



وفي الدقيقة 77 من عمر المباراة يتمكن منتخب مدغشقر من تسجيل الهدف الثاني، بعد انطلاقة رائعة من رومان ميتانير من جهة اليمين اتبعها بعرضية داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ليقابلها ايما اندرياتسيما برأسية على الطاير سكنت أقصى يمين فومي ماتمبي لي حارس منتخب الكونغو.



يفرض منتخب الكونغو سيطرته بمنتهى القوة على أحداث المباراة، من أجل تعويض النتجية، وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة يتمكن تشانسيل مبيمبا من تسجيل هدف التعادل، بعد أن حول الكرة العرضية برأسه في مرمى حارس مدغشقر.



وفي الشوط الإضافي الأول، يضغط منتخب الكونغو بكل قوة، وسط تراجع وحذر من منتخب مدغشقر، ويتمكن منتخب الكونغو من فرض الاستحواذ بنسبة 52% مقابل 48 لصالح منتخب مدغشقر.



وفي الدقيقة 98 عادت خطورة منتخب مدغشقر للظهور من جديد بعد تصويبة من رومان ميتانير من خارج منطقة الجزاء ابعدها فومي ماتامبي حارس الكونغو ببراعة لركنية من جهة اليمين.



وقبل نهاية الشوط الإضافي الأول، كاد منتخب الكونغو أن يسجل الهدف الأول، عن طريق رأسية من تشانسيل مبيمبا ولكن أبعدها ادريان حارس مدغشقر.



ومع بداية الشوط الإضافي الثاني، جاءت بداية الخطورة من تصويبة من باسكال رازاكانانتينيانا لاعب منتخب مدغشقر مرت أعلى المرمى.



ينحصر اللعب خلال أغلب فترات الشوط الإضافي الثاني في منطقة وسط الملعب، في ظل التحفظ الدفاعي الشديد من جانب عناصر كل منتخب خوفا من ارتكاب أي أخطاء.



وفي الدقيقة 116 جاءت تصويبة من جاكويز ماغوما لاعب منتخب الكونغو من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار مرت بجوار القائم الايسر.



ينتهي الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة 2/2 ويحتكم الفريقين إلى ضربات الجزاء.



سجل منتخب مدغشقر الركلة الأولى عن طريق إبراهيم صامويل أمادا، بينما اضاع منتخب الكونغو الركلة الأولى عن طريق مارسيل تيشيراند سددها اعلى المرمى.



يتمكن مدغشقر من تسجيل الركلة الثانية عن طريق رومان ميتانير، ويسجل الكونغو ايضا الركلة الثانية عن طريق سيدريك باكامبو.



يسجل توماس الركلة الثالثة لمدغشقر، ويسجل ايضا جوزيه مبوكو الركلة الثالثة للكونغو



يسجل منتخب مدغشقر الركلة الرابعة عن طريق جيروم مومري، بينما يهدر منتخب الكونغو الركلة الرابعة.



المصدر: موقع كورة