رقم الأساطير الأقرب لـ "هازارد" في ريال مدريد

يتطلع ريال مدريد لمنح لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، الرقم 7، بعد انضمامه إليه الشهر الماضي قادمًا من تشيلسي.



وارتبط هذا الرقم بكثير من أساطير ريال مدريد كان آخرهم كريستيانو رونالدو، والذي يعتبر أهم لاعبي الميرنجي على مدار تاريخه، قبل أن يرتديه اللاعب الدومينيكاني ماريانو دياز عقب رحيل رونالدو.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ارتداء هازارد الرقم 7، يستوجب رحيل دياز، وهو ما يرحب به زيدان، خاصة أنه سيكون بعيدًا عن حساباته، بعد التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.



وفي البداية أراد هازارد الحصول على رقم 10 الذي يرتديه لوكا مودريتش، إلا أن النجم الكرواتي رفض التنازل عن قميصه للوافد الجديد.



ومن ضمن أهم الأرقام التي يمكن أن يرتديها هازارد في ريال مدريد، الرقم 11، الذي يرتديه حاليًا جاريث بيل، والذي يسعى الريال للتخلص منه بأي طريقة، من أجل تعويض ما تم صرفه في صفقات الصيف الحالي.



ورغم ذلك، إلا أن المسؤولين في ريال مدريد يفضلون منح هازارد القميص رقم 7.



المصدر: موقع كورة