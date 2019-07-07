اونلاين | كورة لايف CAN 2019 شاهد الآن مباراة الجزائر وغينيا بث on line 2019 EGYPT ماتش الجزائر رابط مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف CAN 2019 شاهد الآن مباراة الجزائر وغينيا بث on line 2019 EGYPT ماتش الجزائر رابط مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر kora ، حيث سيكون منتخب الجزائر على موعد مع مواجهة قوية أمام نظيره الغيني في لقاء قوي ومثير في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب الدفاع الجوي في المباراة التي تقام بين المنتخبين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا.

موعد مباراة الجزائر وغينيا والقنوات الناقلة والمعلقين:

كورة ستار مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر kora starحيث من المنتظر أن يتم نقل المباراة في بث حي ومباشر في التاسعة مساءا بتوقيت مصر عبر قناتي بي ان سبورت ماكس وتايم سبورت وسيقوم بالتعليق على اللقاء المعلق حفيظ دراجي كورة أون لاين مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بدون تقطيع.

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر وغينيا:

تشكيلة منتخب غينيا :

حراسة المرمى: علي كيتا

الدفاع: ميكايل ديريستام – إرنست سيكا – جوليان جانفيير – إسياجا سيلا

الوسط: مادي كامارا – أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه – إبراهيما تراوري – نابي كيتا

Advertisements

الهجوم: سوري كابا

تشكيلة منتخب الجزائر :

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عتال، بن سبعيني، عيسى مندي، جمال بلعمري

خط الوسط: قديورة، سفيان فوغولي، بن ناصر، رياض محرز، يوسف بلايلي

خط الهجوم: بغداد بونجاح

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا:

متابعينا الكرام محبي كرة القدم الأفريقية في كل مكان ومتابعي مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 نوفر لكم خدمة مشاهدة قناة beIN Sports Max 1 HD بي ان سبورت ماكس بث مباشر ومشاهدة قناة beIN Sport Max 2 HD بث مباشر يوتيوب مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر كورة لايف اون لاين بدون تقطيع.