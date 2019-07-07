اونلاين | رابط BeIN MaTcH بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا بدون تقطيع مشاهدة لعبة الجزائر yalla shoot new ماتش الجزائر GOAL اونلاين

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مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر يلا شوت، حيث يصطدم منتخب الجزائر بمواجهة قوية أمام نظيره الغيني في لقاء قوي ومثير في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب الدفاع الجوي في المباراة التي تقام بين المنتخبين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا.

موعد مباراة الجزائر وغينيا والقنوات الناقلة والمعلقين:

كورة ستار مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر kora starحيث من المنتظر أن يتم نقل المباراة في بث حي ومباشر في التاسعة مساءا بتوقيت مصر عبر قناتي بي ان سبورت ماكس وتايم سبورت وسيقوم بالتعليق على اللقاء المعلق حفيظ دراجي كورة أون لاين مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بدون تقطيع.

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر وغينيا:

تشكيلة منتخب غينيا :

حراسة المرمى: علي كيتا

الدفاع: ميكايل ديريستام – إرنست سيكا – جوليان جانفيير – إسياجا سيلا

الوسط: مادي كامارا – أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه – إبراهيما تراوري – نابي كيتا

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الهجوم: سوري كابا

تشكيلة منتخب الجزائر :

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عتال، بن سبعيني، عيسى مندي، جمال بلعمري

خط الوسط: قديورة، سفيان فوغولي، بن ناصر، رياض محرز، يوسف بلايلي

خط الهجوم: بغداد بونجاح

مشوار المنتخبين في امم إفريقيا 2019:

نجح منتخب الجزائر في التأهل لدور االـ16 لبطولة كاس الأمم الإفريقية 2019 بعدما تصدر مجموعته المجموعة الثالثة بالفوز في اللقاءات الثلاث على كل من السنغال وتنزانيا وكينيا ليقدم مستوى رائع، على الجانب الأخر تأهل منتخب غينيا كثالث المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعدما فاز في لقاء وخسر في الثاني وتعادل في الأخير مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر.