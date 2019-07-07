اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا تغطية حية algeria vs guinea يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة كورة لايف Total Africa Cup

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يقدم الخليج 365 الرياضي وهو الموقع المفضل بالنسبة لمتابعيه الكرام مباراة الجزائر وغينيا مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي في اليوم الثالث من دور الستة عشر من بطولة كأس الامم الافريقية بث مباشر بدون تقطيع رابط يلاشوت بلس جودة عالية مباراة الجزائر وغينيا Koora Online.

موعد مباراة الجزائر وغينيا اليوم على ملعب الدفاع الجوي:

مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر اليوم بجودة عالية رابط يلا شوت كورة لايف مباراة الجزائر على ملعب الدفاع الجوي في تماام الساعة التاسعة مساء اليوم الاحد بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية رابط يلا كورة بث مباشر مباراة الجزائر اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت ابو ظبي.

تشكيلة منتخب غينيا :

حراسة المرمى: علي كيتا

الدفاع: ميكايل ديريستام – إرنست سيكا – جوليان جانفيير – إسياجا سيلا

الوسط: مادي كامارا – أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه – إبراهيما تراوري – نابي كيتا

الهجوم: سوري كابا

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تشكيلة منتخب الجزائر :

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عتال، بن سبعيني، عيسى مندي، جمال بلعمري

خط الوسط: قديورة، سفيان فوغولي، بن ناصر، رياض محرز، يوسف بلايلي

خط الهجوم: بغداد بونجاح

قنوات ناقلة لمباراة الجزائر وغينيا بث مباشر اليوم:

قنوات بي ان سبورت تنقل لكم مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر على الهواء مباشرة وبتغطية مميزة للغاية كما يمكنكم مشاهدة البث الحي والمباشر للمباراة من خلال قنوات بي ان سبورت ماكس 1 وماكس 2 بث مباشر رابط سريع Kora Live رابط مباشر مباراة الجزائر اليوم ضمن اهم مباريات اليوم.

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