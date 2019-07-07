اونلاين | رابط BEIN brazil : بث مباشر مباراة البرازيل وبيرو Yalla ShooT| مشاهدة مباراة البرازيل اليوم KORA LIVE| يلا شوت PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط BEIN brazil : بث مباشر مباراة البرازيل وبيرو Yalla ShooT| مشاهدة مباراة البرازيل اليوم KORA LIVE| يلا شوت PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص موقع الخليج 365 الرياضي على نقل متابعة مباراة البرازيل وبيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا من خلال يلا شوت أونلاين وذلك مساء اليوم الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية من ملعب ماركانا في لقاء ينتظره الملايين من عشاق كرة القدم في العالم.

يلا شوت موعد مباراة البرازيل وبيرو اليوم:

في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ستكون الجماهير على موعد ناري لمشاهدة يلا شوت بلس مباراة البرازيل ضد بيرو من خلال رابط كورة ستار في نهائي بطولة كوبا امريكا المذاعة على قنوات بي إن سبورت الرياضية BEIN SPORT MAX مساء اليوم الاحد الموافق 7-7-2019 في لقاء حصري كول كورة.

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام بيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

خط الوسط: كاسيميرو - أرثر - فيليبي كوتينيو

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خط الهجوم: إيفرتون سواريس - جابرييل جيسوس - روبرتو فيرمينو

تشكيلة بيرو المتوقعة أمام البرازيل في في نهائي بطولة كوبا أمريكا:

حراسة المرمي: بيدرو جاليسي

خط الدفاع: ميجيل تراوكو - لويس أبرام - كارلوس زامبرانو - لويس أدفينكولا

خط الوسط: يوشيمار يوتون - ريناتو تابيا - إديسون فلوريس - كريستيان كويفا

خط الهجوم: أندريه كاريو - باولو جيريرو

طريق البرازيل وبيرو حتي بلوغ نهائي بطولة كوبا أمريكا:

نجح منتخب البرازيل في التأهل من دور المجموعات متصدراً برصيد 7 نقاط وذلك من انتصاراين وتعادل، فيما تأهل منتخب بيرو ثالثا لمجموعة البرازيل بعدما جمع 4 نقاط فقط، وبالعودة للمواجهة التي جمعت بينهما في دور المجموعات نجح منتخب البرازيلي في الفوز بخمسة أهداف دون رد ولعل هذا السيناريو هو الاقرب كون أـن البرازيل هي المرشح الأبرز نظرا للفوارق، مشاهدة مباراة البرازيل ضد بيرو بث مباشر كورة لايف اليوم بدون تقطيع ضمن اهم مباريات اليوم .