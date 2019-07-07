اونلاين | الشوط الثاني.. متابعة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر "1-0" عبر bein sport

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رابط يلا شوت بلس مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي في اليوم الثالث من دور الستة عشر من بطولة كأس الامم الافريقية، كول كورة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع، ويسعى الخضر لمواصلة نتائجهم المميزة والوصول لنهائي الكان بعد أداء مميز في دور المجموعات وتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة الثالثة.

موعد مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر كورة ستار والقنوات الناقله:-

تقام مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر اليوم بجودة عالية رابط يلا شوت كورة لايف مباراة الجزائر على ملعب الدفاع الجوي في تماام الساعة التاسعة مساء اليوم الاحد بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية رابط يلا كورة بث مباشر مباراة الجزائر اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت ابو ظبي، وتذاع المباراة على شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة وقناة تايم سبورت .

تشكيلة منتخب غينيا أمام الجزائر:

حراسة المرمى: علي كيتا

الدفاع: ميكايل ديريستام – إرنست سيكا – جوليان جانفيير – إسياجا سيلا

الوسط: مادي كامارا – أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه – إبراهيما تراوري – نابي كيتا

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الهجوم: سوري كابا

تشكيلة منتخب الجزائر :

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عتال، بن سبعيني، عيسى مندي، جمال بلعمري

خط الوسط: قديورة، سفيان فوغولي، بن ناصر، رياض محرز، يوسف بلايلي

خط الهجوم: بغداد بونجاح

رابط كورة لايف مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر

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