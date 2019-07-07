اونلاين | أسرع رابط : KOOORA GOAL مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر يلا شوت حصري PLUS ماتش البرازيل ON BEIN المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرع رابط : KOOORA GOAL مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر يلا شوت حصري PLUS ماتش البرازيل ON BEIN المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينقل موقع "الخليج 365 الرياضي" قمة نهائي بطولة كوبا أمريكا يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي ستقام على ملعب ماراكانا بالبرازيل، بث مباشر مباراة البرازيل ضد بيرو كورة لايف بدون تقطيع من خلال رابط سريع اليوم الاحد الموافق 7-7-2019.

موعد مباراة البرازيل ضد بيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة للقاء:

من المقرر انطلاق مباراة البرازيل وبيرو مساء اليوم الاحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وستكون المباراة منقولة على بي إن سبورت bein sport وهي الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة كوبا أمريكا كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل ضد بيرو رابط يلا شوت بلس في نهائي copa 2019

تشكيلة البرازيل المتوقعة أمام بيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

خط الوسط: كاسيميرو - أرثر - فيليبي كوتينيو

Advertisements

خط الهجوم: إيفرتون سواريس - جابرييل جيسوس - روبرتو فيرمينو

تشكيلة بيرو المتوقعة أمام البرازيل في في نهائي بطولة كوبا أمريكا:

حراسة المرمي: بيدرو جاليسي

خط الدفاع: ميجيل تراوكو - لويس أبرام - كارلوس زامبرانو - لويس أدفينكولا

خط الوسط: يوشيمار يوتون - ريناتو تابيا - إديسون فلوريس - كريستيان كويفا

خط الهجوم: أندريه كاريو - باولو جيريرو

وينقل موقع الخليج 365 الرياضي خدمة يلا شوت حصري مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر yalla shoot في لقاء من العيار الثقيل ينتظره الملايين من الجماهير العاشقة للكرة العالمية في انتظار تحديد هوية البطل الفائز بالبطولة القارة في أمريكا اللاتينية، لايف مشاهدة مباراة البرازيل مجانا عبر رابط يوتيوب سريع بدون تقطيع.