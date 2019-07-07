اونلاين | شاهد الآن بلس: مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر (تغطية مباشرة) جودة عالية يلا شوت برازيل (YALLA PLUS) بين سبورتس

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو BRAZIL اليوم الاحد 7/7/2019 ، ويسعى منتخب البرازيل للفوز على المنتخب البيروفي في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 والمقامة في البرازيل صاحب الارض وتذاع عبر موقع يلاشوت الجديد حصري YALLA SHOOT LIVE ويطمح المنتخب البيرةفي في الفوز على المنتخب البرازيلي ويقدم منتخب بيرو بطولة ومستوى رائع مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا 2019 وقد اطاح بمنتخبين قويين اورجواي وتشيلي حامل اللقب السابق ومتابعة عبر موقع كورة اون لايف لايف KORA ONLINE LIVE

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا 2019

موعد مباراة البرازيل وبيرو في كوبا امريكا

يستضيف منتخب البرازيل المنتخب البيروفي في مباراة قوية نهائي الكوبا 2019 وتلعب المباراة في تمام الساعة الـعاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والـثانية عشر صباحاً بتوقيت مدينة أبوظبي، وفيتمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب عبر موقع كورة لايف KORA LIVE وستنقل مباراة البرازيل وبيرو عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن ماكس 3+4 HD بصوت المعلق يوسف سيف وتابع ايضا البرازيل وبيرو عبر YALLA SHOOT يلاشوت الجديد .

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا 2019

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل امام بيرو

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

في خط الدفاع : داني ألفيس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو

في خط الوسط : آرتور ميلو، كاسيميرو، كوتينيو

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في خط الهجوم : روبيرتو فيرمينيو، إيفيرتون، جابرييل جيسوس

التشكيل المتوقع لمنتخب بيرو امام البرازيل

في حراسة المرمى: جاليسي.

في خط الدفاع : أدفينكولا، زامبرانو، أبرام، تراوكو.

في خط الوسط: تابيا، يوتون، فلوريس، كويفا.

في خط الهجوم : كاريو، غيريرو.

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا 2019

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