اونلاين | كورة ستار بلس مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر| رابط ماتش البرازيل الآن يلا شوت US| تابع لايف البرازيل بِلس

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مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب البرازيل مع منتخب بيرو اليوم الأحد 7 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، كورة أون لاين Kora online ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تستضيف نسختها الحالية البرازيل وتسعى تحقيق اللقب على أرضها ووسط جماهيرها كورة ستار Kora star.

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD وسوف تقام المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب بيرو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع جميع مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 على قناة بين سبورت ماكس 3 و 4 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات يلا شوت بدون تقطيع.

كورة جول KOOORA GOAL ونجح المنتخب البرازيلي في التأهل لدور النهائي، وذلك بعد الفوز على منتخب الارجنتين بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، حيث لم يستقبل السيليساو حتى الآن أي هدف في البطولة يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS ويسعى لإكمال تلك الرقم القياسي في بطولات كوبا أمريكا كل حصري kol7sry.

بي إن سبورتس beIN SPORTS بينما صعد منتخب بيرو لدور النهائي بعد الفوز الكبير على حامل النسختين الماضيتين منتخب تشيلي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في مفاجأة من العيار الثقيل خلال بطولة كوبا أمريكا، بعد تأهله من دور المجموعات كثالث والإطاحة بمنتخب الأوروجواي في الدور الربع نهائي يلا شوت | بث مباشر | yalla shoot.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل في مواجهة منتخب بيرو :-

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حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : داني الفيس - ماركينيوس - تياجو سيلفا - أليكس ساندرو.

خط الوسط : أرثور - كاسيميرو - كوتينهو - ايفرتون.

خط الهجوم : جابريل جيسوس - روبرتو فيرمينيو.

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