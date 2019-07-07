اونلاين | يلاشوت بلس: مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر SHOOT PIUS رابط طلقة مباراة البرازيل اليوم kol7sry جول brazil

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تتجه أنظار العالم اليوم الأحد إلى البرازيل في تمام العاشرة مساءً لمتابعة نهائي بطولة كوبا أمريكا في نسختها السادسة والأربعين بين البرازيل وبيرو.

تقابل المنتخبان 27 مرة، فازت البرازيل في 18 مباراة وتعادلا في 6 مباريات وفازت بيرو في 3 مباريات.

تذاع المباراة على قنوات ماتش البرازيل هيتذاع علي قنواتbeIN SPORTS MAX 3 HD AR وSport TV 1 وbeIN SPORTS MAX 4 HD AR ويعلق عليها عصام الشوالي.

يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرازيل ضد منتخب بيرو في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS.

أما تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة فجاءت كالآتي :-

في حراسة المرمى : أليسون بيكر.

في خط الدفاع : تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني ألفيس و فيليبي لويس.

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في خط الوسط : كاسيميرو – أرتور ميلو – ايفرتون – فيليب كوتينيو و جابرييل جيسوس.

في خط الهجوم : روبرتو فيرمينو.

أما قائمة بيرو فجاءت كالآتي :-

حراسة المرمى: بيدرو جاليسي.

خط الدفاع: لويس أدفيِنكولا وكارلوس زامبرانو ولويس أبرام وميجيل تراوكو.

خط الوسط: ريناتو تابيا ويوشيمار يوتون وأندريه كاريِو وكريستيان كويفا وإديسون فلوريس.

خط الهجوم: باولو جيريرو.