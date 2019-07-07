اونلاين | مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر brazil vs peru كورة ستار beIN SPORTS على المفتوح يلا شوت Copa Plus

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر brazil vs peru كورة ستار beIN SPORTS على المفتوح يلا شوت Copa Plus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو في نسختها السادسة والأربعين والتي تبدأ في العاشرة مساءًً بتوقيت مصر اليوم الأحد 7 يوليو 2019. ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين والقنوات الناقلة وروابط البث والمعلقين وتشكيلة المنتخبين المتوقعة ..

- تاريخ مواجهتهم : تقابل المنتخبان 27 مرة، فازت البرازيل في 18 مباراة وتعادلا في 6 مباريات وفازت بيرو في 3 مباريات.

- القنوات الناقلة : قنوات beIN SPORTS MAX 3 HD AR وSport TV 1 وbeIN SPORTS MAX 4 HD AR

- روابط البث المباشر: يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرازيل ضد منتخب بيرو في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS.

- المعلقين : عصام الشوالي

- تشكيلة المنتخبين : جاءت قائمة البرازيل كالآتي :

في حراسة المرمى : أليسون بيكر.

Advertisements

في خط الدفاع : تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني ألفيس و فيليبي لويس.

في خط الوسط : كاسيميرو – أرتور ميلو – ايفرتون – فيليب كوتينيو و جابرييل جيسوس.

في خط الهجوم : روبرتو فيرمينو.

بينما جاءت قائمة بيرو كالتالي :

حراسة المرمى: بيدرو جاليسي.

خط الدفاع: لويس أدفيِنكولا وكارلوس زامبرانو ولويس أبرام وميجيل تراوكو.

خط الوسط: ريناتو تابيا ويوشيمار يوتون وأندريه كاريِو وكريستيان كويفا وإديسون فلوريس.

خط الهجوم: باولو جيريرو.