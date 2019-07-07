اونلاين | رابط bein match مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر كورا ستار بث مباشر مباراة السامبا ماكس beIN SPORTS كورة لايف today

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موعد مباراة البرازيل × بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019 اليوم الأحد:

تبدأ أحداث المواجهة المرتقبة بين البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا اليوم الأحد 7-7-2019، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، تابع بث مباشر لمباراة البرازيل وبيرو على كورة ستار في المباراة النهائية لبطولة COPA AMERICA على استاد "ماراكانا".

التشكيلة المتوقعة لنهائي كوبا أمريكا بين البرازيل وبيرو اليوم الأحد 7-7:

تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة لمباراة بيرو:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : داني ألفيس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو

خط الوسط : آرتورو ميلو، كاسيميرو، كوتينيو

خط الهجوم : روبيرتو فيرمينيو، إيفيرتون، جابرييل جيسوس

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تشكيلة منتخب بيرو المتوقعة لمباراة البرازيل:

حراسة المرمي: بيدرو جاليسي

خط الدفاع: ميجيل تراوكو - لويس أبرام - كارلوس زامبرانو - لويس أدفينكولا

خط الوسط: يوشيمار يوتون - ريناتو تابيا - إديسون فلوريس - كريستيان كويفا

خط الهجوم: أندريه كاريو - باولو جيريرو

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أمريكا اليوم الأحد 7-7:

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