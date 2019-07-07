اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر اليوم 2019 Africa Cup of Nations

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رابط PLUS LIVE مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2019 بالقاهرة، حيث يلتقي المنتخبين الجزائري والغيني مساء اليوم، على ملعب 30 يونيو ضمن منافسات دور الستة عشرة لكأس الأمم الإفريقية، يلا شوت بلس مشاهدة مباراة الجزائر اليوم في بث مباشر وحصري عبر قناة BEIN SPORTS الرياضية لايف ٍبورت.

توقيت مباراة الجزائر وغينيا والقنوات الناقلة 2019 Africa Cup of Nations

تقام مباراة الجزائر ضد غينيا اليوم الأحد 7 - 7 – 2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت عمان "مسقط"، والثامنة بتوقيت تونس والجزائر، والعاشرة أيضًا بتوقيت قطر، كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بجودات متعددة الآن، المباراة ستكون منقولة عبر قناة BEIN SPORTS MAX 1 ,beIN SPORTS MAX 2، رابط يلا شوت الجديد لمشاهدة مباراة محاربو الصحراء اليوم.

تشكيل منتخب الجزائر اليوم بقيادة رياض محرز وبونجاح

أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري تشكيل منتخب بلاده الذي سيواجه غينيا بعد قليل ضمن الادوار الاقصائية لبطولة كاس الامم الافريقية 2019 المقامة حاليًا بمصر.

وجاء تشكيل الجزائر على النحو التالي :-

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حراسة المرمى:- رايس مبولحي

خط الدفاع:- رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال

خط الوسط:- عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز

خط الهجوم:- بغداد بونجاح

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