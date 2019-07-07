اونلاين | لايف beIN SPORTS بث مباشر مباراة الجزائر X غينيا مشاهدة يلا شوت لايف مباراة الجزائر yalla shoot

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مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا اليوم الأحد 7-7-2019 بث مباشر شاهد عبر كورة لايف Kora live ، حيث تدور رحى مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب الجزائري ونظيره المنتخب الغيني، وذلك في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام أحداثها في مصر خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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وتنطلق أحداث المباراة القوية بين منتخب محاربي الصحراء ونظيره منتخب غينيا اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة بتوقيت تونس، وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الإفريقي مهمة إدارة مباراة الجزائر وغينيا للحكم جوشوا بوندو، وسوف تعرض أحداثها عبر البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية time sport .

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لا توجد أي غيابات في صفوف المنتخب الجزائري بقيادة مديره الفني جمال بلماضي قبل مواجهة غينيا في دور الـ16 بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع أوراق المدرب جمال بلماضي جاهزة للعبور إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، رمن المتوقع أن يبدأ المنتخب الجزائري بتشكيل مكون من الأسماء التالية: حراسة المرمى: رايس مبولحي، خط الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - يوسف عطال، خط الوسط الدفاعي: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر، خط الوسط الهجومي: يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز، الهجوم الصريح: بغداد بونجاح.

وعلى الجهة الأخرى، لن يفتقد منتخب غينيا في لقاء الجزائر أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب بول بوت في هذا اللقاء الصعب، ويتوقع أن يبدأ المنتخب الغيني بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إبراهيم كوني، خط الدفاع: إسياجا سيلا - إرنست سيكا - فالايت سيمون - ميكائيل دايريستامرايس مبولحي، خط الوسط الدفاعي: أمادو دياوارا - إبراهيما سيسيه، خط الوسط الهجومي:

فرانسوا كامانو - نابي كيتا - إبراهيما تراوريه، الهجوم الصريح: سوري كابا