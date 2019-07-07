اونلاين | كورة لايف brazil PLUS مشاهدة مباراة الارجنتين بث مباشر GOAL يلا شوت رابط مباراة البرازيل وبيرو يوتيوب بلس

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مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر كورة ستار kora star، حيثُ يستعد منتخب البرازيل لخوض مباراة قوية ضد بيرو مساء اليوم الأحد الموافق 7/7/2019 في نهائي بطولة كوبا أمريكا وهي مباراة قوية يمكنكم متابعينا مشاهدتها مجاناً عبر موقع الخليج 365 الرياضي يوتيوب youtube بجودة عالية بدون تقطيع.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره بيرو على ملعب الماراكانا التاريخي وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الـ10:00 مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة والـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ12:00 صباحاً بتوقيت مدينة أبوظبي، رابط مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر kora live كورة لايف.

واستطاع منتخب البرازيل أن يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط من فوز على بوليفيا بنتيجة 3-0 وتعادل سلبي مع فنزويلا وانتصار عريض على بيرو بـ5-0 وعبور باراجواي بركلات الترجيح 4-3 في ربع النهائي من ثم التغلب على الأرجنتين بنتيجة 2-0 بحضور ليونيل ميسي.

بينما احتل منتخب بيرو المركز الثالث في مجموعة البرازيل برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع فنزويلا وفوز على بوليفيا 3-1 وخسارة صادمة من البرازيل 5-0 ثم التغلب على أوروجواي بركلات الترجيح 5-4 في ربع النهائي وانتصار مفاجئ على تشيلي بنتيجة 3-0، مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر كورة اونلاين kora online.

تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة لمباراة بيرو:

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حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : داني ألفيس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو

خط الوسط : آرتور ميلو، كاسيميرو، كوتينيو

خط الهجوم : روبيرتو فيرمينيو، إيفيرتون، جابرييل جيسوس

وستذاع مباراة البرازيل وبيرو عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن ماكس 3+4 HD بصوت المعلق يوسف سيف، مشاهدة مباراة البرازيل اليوم يلا شوت مشاهدة مباراة بيرو ماي كورة، شاهد الآن مباراة نهائي كوبا أمريكا 2019 كول كورة coolkora.