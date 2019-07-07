اونلاين | كورة لايف CAN 2019 شاهد الآن مباراة الجزائر وغينيا algeria بث مباشر 7 - 7- 2019 EGYPT ماتش الجزائر رابط مباشر

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر رابط يلا شوت الجديد حصري في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر والتي ستقام على ملعب استاد الدفاع الجوي، بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا مشاهدة كورة لايف بدون تقطيع اليوم الاحد 7-7-2019.

رابط yalla shoo موعد مباراة الجزائر وغينيا والقنوات الناقلة المفتوحة:

تنتظر الجماهير الجزائرية بصفة خاصة والجماهير العربية بصفة عامة الساعة التاسعة مساءا اليوم الاحد لمشاهدة مباراة الجزائر ضد غينيا مباشر من خلال رابط الاسطورة ضمن اهم مباريات اليوم والتي سيتم نقلها على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي time كما سيتم نقلها أيضا على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية bein sport max

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غينيا اليوم:

حراسة المرمي:مبولحي

خط الدفاع: عطال , بن لعمري , ماندي , بن سبعيني

خط الوسط: قديورة , بن ناصر , بلايلي , محرز , فيغولي

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خط الهجوم: بونجاح

تشكيلة منتخب غينيا أمام الجزائر:

حراسة المرمى: ابراهيم كوني

خط الدفاع: ميكائيل دايريستام - فالايت سيمون - إرنيست سيكا - إيسياجا سيلا

خط الوسط: إبراهيما سيسي - نابي كيتا - أمادو دياوارا

خط الهجوم: سوري كابا - إبراهيما تراوري - فرنسوا كامانو .

مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا kora live بث مباشر اليوم:

نقدم لك عزيز متابع موقع "الخليج 365 الرياضي" رابط سريع لمشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر كورة ستار مجانا في واحدة من أقوي المباريات المنتظرة في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يسعي المنتخب الجزائري لعبور محطة غينيا وتفادي شبح خروج وإقصاء المنتخب العربية من البطولة بعد خروج منتخب مصر على يد جنوب إفريقيا وبعد استبعاد المغرب من البطولة عقب الخسارة من منتخب بنين، مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا يلاشوت بلس بث مباشر كورة لايف HD