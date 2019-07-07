اونلاين | متابعة لحظية .. بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا في أمم إفريقيا 2019 يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متابعة لحظية .. بث مباشر مباراة الجزائر وغينيا في أمم إفريقيا 2019 يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الجزائر امام غينيا يلا شوت الجديد yalla shoot، رابط متابعة حصرية لمباراة الجزائر وغينيا ويسعى المنتخب الجزائري الفوز على المنتخب الغيني في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر ويمكن متابعة المباراة عبر موقع كورة اون لاين kora online وقد ظهر المنتخب الجزائري بشكل جيد بعد تصدر المجموعة الخامسة كأول برصيد9 نقاط وفوزه في الثلاث مبارايات السابقة وقدم مستوى رائع حتى بالفريق البديل ومشاهدة المباراة عبر kora live hd كورة لايف اتش دي.

موعد مباراة الجزائر وغينيا في كأس أمم افريقيا

يستضيف ملعب الدفاع الجوري " 30 يونيو" مساء اليوم الأحد الموافق 7/7/2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والـعاشرة توقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت الجزائر وتونس ويمكن متابعة المباراة على kora star كورة ستار . وتنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي ان سبورت على قناتي بي ان ماكس 1و2 HD وقناة تايم سبورت البث المصري اللارضي ويعلق على المباراة المعلق الجزئري حفيظ الدراجي youtube hd يوتيوب اتش دي.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر امام غينيا

في حراسة المرمى: رايس مبولحي.

في خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ميندي، جمال بن العمري، رامي بن سبعيني.

في خط الوسط: قديورة، سفيان فيغولي، بن ناصر، يوسف البلايلي، رياض محرز.

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في خط الهجوم: بغداد بونجاح.

تشكيل غينيا:

في حراسة المرامى:- إبراهيم كوني

في خط الدفاع:- إسياجا سيلا – إرنست سيكا – فالايت سيمون – ميكائيل دايريستامرايس مبولحي

في خط الوسط:- أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه -فرانسوا كامانو – نابي كيتا – إبراهيما تراوريه

في خط الهجوم:- سوري كابا

مشاهدة مباراة الجزائر امام غينيا في كأس امم افريقيا

يمكن متابعة المباراة عبر موقع كورة لايف اتش دي ويسعى رياض محرز للفوز على نابي كيتا ويمكنا لمشاهدة على كورة اون لاين وتذاع المباراة عبر موقع يلا شوت حصري الجديد yalla shoot مباراة الجزائر وغينيا في كأس امم افريقيا kora live hd مشاهدة مباراة الجزائر امام غينيا في كأس امم افريقيا youtube hd يوتيوب اتش دي كورة في الجول.