اونلاين | يلا شوت ON PLUS مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر algeria vs guinea بث الاسطورة بلس رابط 1.2.3 viva l'algerie

لمواجهة منتخب الجزائر الذي احتل صدارة مجموعته في دور المجموعات، مع منتخب غينيا يوم الأحد 7-7-2019 على ستاد الدفاع الجوي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمم منافسات دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة. ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في مواجهة منتخب غينيا بالدور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية :- حراسة المرمى : رايس مبولحى. خط الدفاع : جمال بلعمرى وعيسى ماندى ويوسف عطال ورامى بنسبعينى. خط الوسط : عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيغولى. خط الهجوم : رياض محرز ويوسف بلايلى وبغداد بونجاح. بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب غينيا :- حراسة المرمى : إبراهيما كونيه. خط الدفاع : إرنست سيكا وسيمون فلايتى ومايكل درايستام وإسايجا سيلا. خط الوسط : إبراهيما سيسيه وأمادو دياوارا وفرانسوا كامانو. خط الهجوم : محمد ياتارا وإبراهيما تراورى وسورى كابا. وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث. سوف تقام المباراة بين منتخب الجزائر، ومنتخب غينيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

