رياضة | مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر brazil vs peru كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة copa america

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سنكون اليوم على موعد مع المتعة الكروية، في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، والذي سيجمع بين منتخبي البرازيل صاحبة الأرض والجماهير ومنتخب البيرو الحصان الأسود للبطولة والذي استطاع أن يُخرج المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة الكبيرة ليونيل ميسي من البطولة، ونقدم لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر YALLA SHOOT PLUS مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو مباشرة بدون تقطيع في نهائي الكوبا KORA LIVE.

موعد مباراة البرازيل والبيرو اليوم الأحد 7 /7 /2019 في نهائي كوبا أمريكا

سيطلق الحكم صافراته في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ليُعلن عن بدأ المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا بين منتخب البرازيل ونظيره البيروفي، رابط يلا شوت بلس مشاهدة مباراة البرازيل ضد بيرو kora star متابعة مباراة راقصي السامبا عبر قناتكم المفضلة beIN SPORTS.

تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة بيرو yalla plus

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيليبي لويس – تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني ألفيش.

خط الوسط: كاسيميرو – أرثر – إيفرتون.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو – جابرييل جيسوس – روبرتو فيرمينو.

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مباراة البرازيل وبيرو اليوم والقنوات الناقلة والمعلقين

يمكنكم مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو الآن في البث المباشر عبر قناتي beIN SPORTS MAX 3 HD و beIN SPORTS MAX 4 HD وستكون المباراة منقولة بتعليق المعلق القطري يوسف سيف الذي سيقوم بالتعليق على أحداث المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس الثالثة والثالثة، شاهد معنا الآن مباراة البرازيل (تغطية مباشرة) يلا شوت بلس.

تشكيل بيرو الرسمي أمام البرازيل

حراسة المرمى: بيدرو جاليسي.

خط الدفاع: لويس أدفيِنكولا وكارلوس زامبرانو ولويس أبرام وميجيل تراوكو.

خط الوسط: ريناتو تابيا ويوشيمار يوتون وأندريه كاريِو وكريستيان كويفا وإديسون فلوريس.

خط الهجوم: باولو جيريرو.

كورة لايف plus مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر copa 2019-07-07

نقدم لكم رابط kora live مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر يلا شوت بلس تابع مباراة البرازيل اليوم في نهائي كاس كوبا امريكا، حيث تسعي البرازيل لحصد اللقب على حساب المنتخب البيروفي الذي يقدم مستويات رائعة حتي الان في البطولة، تابعوا الماتش لحظة بلحظة يلا شوت لايف مباراة البرازيل مباشرة الآن kora plus.