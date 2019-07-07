رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم.. نيمار يخون البرسا ويستسلم وحسم صفقة القرن والإعلان عن موعد الإعلان عنها

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شهد نادي برشلونة اليوم الأحد الموافق 7-7-2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 7-7-2019:

جريزمان يحصن نفسه من غدر أتليتكو مدريد

نجح الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، في تحصين نفسه من العقوبات المحتملة حال غيابه عن تدريبات أتليتكو خلال الفترة المقبلة، بعدما تعثرت مفاوضات إنتقاله لصفوف برشلونة في الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ جريزمان، أبلغ نادي أتلتيكو، مؤخرًا بشكل رسمي أنَّه سيدفع الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 120 مليون يورو.

وأشارت إلى أنَّ هذه إستراتيجية قانونية من المهاجم الفرنسي، حتى لا يتعرَّض لعقوبات إذا غاب عن التدريبات الأولى لأتلتيكو مدريد، استعدادًا للموسم الجديد.

ويمتلك جريزمان وبرشلونة مهلة حتي نهاية شهر يوليو، من أجل دفع الشرط الجزائي لأتلتيكو مدريد، وإن كان البارسا يخطط لتقديمه يوم 14 من الشهر الجاري.

ويرفض النادي الكتالوني، زيادة الرسوم المدفوعة لحسم صفقة جريزمان أو التخلي عن الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو.

برشلونة يقدم ثاني صفقاته الصيفية الثلاثاء

يُقدم برشلونة يوم الثلاثاء المقبل، الحارس البرازيلي نوربيرتو مورارا "نيتو"، المنضم حديثا للفريق الكتالوني استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

نيتو صاحب الـ29 عامًا، سيوقع عقود إنتقاله لصفوف برشلونة في فعالية خاصة الثلاثاء على أن تقام جلسة تصوير، قبل أن يتم تقديمه رسميًا في مؤتمر صحفي.

ومن المقرَّر أن يصل نيتو، إلى ملعب "كامب نو" الإثنين حيث سيخضع لجلسة تصوير، إلا أنَّ غالبية مراسم تقديمه ستقام الثلاثاء.

ويُعدُّ نيتو ثاني صفقة يبرمها برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بعد ضم الهولندي فرينكي دي يونج القادم من أياكس أمستردام.

برشلونة ينسحب من سباق ضم نجم آياكس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قرر الانسحاب من سباق التعاقد على ماتياس دي نجم وقائد آياكس الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب مماطلة إدارة ناديه في الطلبات المادية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه في إيطاليا يقولون أن دي ليخت اتصل بساري المدير الفني ليوفنتوس لمعرفة الدور الذي سيلعبه في الفريق أي لاعب أساسي أم احتياطي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة قرر الانسحاب من المزاد الذي فتحه مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت على الرغم من أن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة ترك رسالة غامضة وقال فيها أنه يعرف أين سيلعب دي ليخت ولكن هو (يقصد دي ليخت) من سيقول.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن بارتوميو أشار خلال المؤتمر التقديمي للهولندي فرانك دي يونج لاعبًا جديدًا لبرشلونة أنه يعرف أين سيلعب دي ليخت في الموسم المقبل.

برشلونة يضع طلب ميسي على طاولة التعاقدات

أشارت تقارير صحفية إسبانية، بناء على صحيفة "آس" أن نادي برشلونة وضع داني ألفيش على طاولة التعاقدات الصيفية الحالية.

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وقالت الصحيفة الإسبانية :" مصادر من نادي برشلونة قالت لنا أن داني ألفيس موجود على طاولة التعاقدات، ولكن ليس أولوية".

وكان ميسي نجم البرسا قد طلب من إدارة البلوجرانا التعاقد مع ألفيش الذي انتهي تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الفائت.

ويسعي الفريق الكتالوني إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن والأيسر في الفريث، ويضع عدة خيارات أمامه أبرزها فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد ورودريجيز الظهير الأيسر لنادي ميلان الإيطالي، وكانسيلو لاعب يوفنتوس.

انتهي الأمر.. برشلونة يحسم صفقة القرن ويعلن عنها الخميس المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني قرر دفع الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد للحصول على خدماته رسميًا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية :" خلال يومي الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، سوف يودع ممثلو جريزمان في مقر الليغا "شيك" بقيمة 120 مليون يورو، وهو شرط إنهاء عقد اللاعب مع أتليتيكو".

وأضافت الصحفية :" العملية سوف يعلن عنها رسميا يوم الأربعاء، وسيصل جريزمان يوم الخميس إلى برشلونة، من أجل تقديمه يوم الجمعة لجماهير الكامب نو".

نيمار يخون برشلونة ويعلن الاستسلام!

كشفت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قرر عدم الدخول في صراع مع الفري الباريسي وقرر العودة من جديد إلى التدريبات.

وقال صحيفة " LE PARISIE" الفرنسية :" نيمار لا يفكر بدخول صراع مع باريس على الرغم من رغبته في المغادرة وسوف يعود الى التدريبات قريبًا".

ويسعي برشلونة الإسباني إلى إعادة نيمار من جديد إلى كامب نو، وعرض على باريس 120 مليون يورو بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو للحصول على خدمات نيمار.

مؤشر جديد يبعد برشلونة عن صفقته المنتظرة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، على سوء العلاقة بين إدارتي باريس سان جيرمان وبرشلونة في ظل غموض موقف البرازيلي نيمار جونيور.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان عرض نيمار على ريال مدريد مرتين من قبل لكن إدارة الميرينجي لا تضع البرازيلي ضمن أولوياته.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة جيدة بين إدارتي باريس وريال مدريد، في ظل نفي إدارة الميرينجي تحركها للتعاقد مع كيليان مبابي أو نيمار، جاء بطلب من إدارة سان جيرمان.

ويعلم الجميع داخل إدارة باريس سان جيرمان أن البرازيلي نيمار يريد العودة إلى برشلونة، بعد فشله في التأقلم مع النادي الباريسي وانحسار الأضواء عنه.

برشلونة يقدم عرضا ضخما لإستعادة نيمار

يريد نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "Le10 sport"، إن برشلونة تقدم بعرضا ضخما، من أجل حسم التعاقد مع نيمار وعودته مرة أخرى إلى صفوف البارسا.

وذكرت الصحيفة إن عرض برشلونة كان بقيمة 120 مليون يورو، بالإضافة إلى البرازيلي الآخر فيليب كوتينهو لاعب خط وسط برشلونة.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حصل على خدمات نيمار دا سيلفا من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.