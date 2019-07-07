رياضة | لاسارتي يجتمع مع الجهاز المعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجتمع مع الجهاز المعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بإسبانيا ضمن معسكر الإعداد.

وبحث لاسارتي مع معاونيه عددًا من الأمور المتعلقة بالمعسكر، والاستعداد لخوض مباراة «سوكر سمارت» الودية، غدًا الاثنين.

ويخوض الأهلي ثلاثة لقاءات ودية متدرجة المستوى خلال فترة المعسكر الذي ينتهي يوم ١٦ يوليو الجاري استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري.

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وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية خلال المران المسائي اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا.

وقام مارتن لاسارتي، المدير الفني، بالإشراف على الفقرات الفنية التي شملت تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل سريع، والتدريب على الاختراق من الأجناب والكرات العرضية.

ويستعد الفريق لمواجهة «سوكر سمارت‌« الودية، غدا الاثنين، في أول اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد المقام في إسبانيا.