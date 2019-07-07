رياضة | تدريبات الأهلي في معسكر اسبانيا اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات الأهلي في معسكر اسبانيا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خصّص فقرة بدنية مكثّفة للاعبي الفريق خلال المران المسائي، اليوم، على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية.

وقاد اليخاندرو فقرة بدنية استغرقت ٤٥ دقيقة. واشتملت على تدريبات تحمّل وتوازن وسرعات.

وكان الجهاز الفني قد قرر رفع الحِمل البدني للاعبين استعدادًا لمواجهة فريق سوكر سمارت الودية، غدًا الاثنين، في أول لقاءات الفريق بمعسكر إسبانيا.

وواصل محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريبات العلاج الطبيعي على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بإسبانيا.

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وخاض اللاعب فقرات بدنية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالفريق، في ظل البرنامج الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية في وقت سابق.

وحرص طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرة لتدريب الحراس على التصدي للضربات الثابتة من مسافات وزوايا متنوعة.

وكثّف سليمان من جرعة التدريبات الخاصة بالحراس، والتي شارك بها علي لطفي، وأحمد طارق، ورمضان مصطفى.

وواصل مصطفى شوبير، الحارس الشاب، أداء تدريبات العلاج الطبيعي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.