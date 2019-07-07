رياضة | هزيمة مصر فى الأمم الإفريقية تصيب شابات الطائرة بحالة حزن قبل بطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هزيمة مصر فى الأمم الإفريقية تصيب شابات الطائرة بحالة حزن قبل بطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل منتخبنا الوطنى للشابات للكرة الطائرة تحت 20 عاما تحت قيادة أحمد فتحى المدير الفنى للمنتخب استعداداته القوية لبطولة العالم التى تقام خلال الفترة من 10 وحتى 21 يوليو الجارى بالمكسيك بالتدريب على فترتين صباحا ومساء على صالة نادى ليون الرياضى بمدينة ليون المكسيكية ، ونجح المدير الفنى وهشام بدراوى رئيس البعثة والمدير الفنى لقطاع السيدات بالاتحاد المصرى للعبة فى الإتفاق على خوض مباراتين وديتين مع المنتخب المكسيكى الذى يلعب ضمن منتخبات المجموعة الأولى غد الأثنين وبعد غد الثلاثاء ، وظهرت جميع اللاعبات بمستوى فنى وبدنى مرتفع ، وقاد المدير الفنى التدريبات المهاربة من الإرسال والإستقبال والإعداد وحوائط الصد ، ثم تم تقسيم اللاعبات على حسب مراكزهن فى الملعب للتدريبات الفردية والمهارية .

Advertisements

من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن الشديد بين أفراد البعثة المصرية مساء أمس السبت بعد هزيمة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم فى دور ال 16 أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد ، وخروجه من منافسات بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر على ملاعبها ، وقام المدير الفنى بمطالبة اللاعبات بنسيان هزيمة المنتخب الكروى والتركيز فى منافسات بطولة العالم ، على الجانب الآخر تقدم هشام بداروى بالشكر إلى القائمين على الإتحاد المكسيكى للكرة الطائرة لتوفيره كل ما يطلبه المنتخب أثناء وجوده فى المكسيك ، وتوفير المباراتين الوديتين للمنتخب ، ومرافقة مندوبة من الإتحاد المكسيكى مع البعثة المصرية بصفة مستمرة على الرغم من أن المنتخب فى معسكر إعداد للبطولة التى لم تبدأ بعد ، وحرص أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المشكلة التى تدير الاتحاد المصرى للعبة على الإتصال برئيس البعثة والمدير الفنى للاطمئنان على جميع أفراد البعثة .

يذكر أن المنتخب يقع ضمن منتخبات المجموعة الثانية مع الصين وبيرو وهولندا ، وتضم البعثة 19 فردا برئاسة هشام بدراوى المدير الفنى لقطاع الآنسات فى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، وأحمد فتحى مديرا فنيا ومحمد مدين مديرا إداريا والدكتورة زينب السيد للعلاج الطبيعى، واللاعبات نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر وميا نجم .