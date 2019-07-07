رياضة | رئيس مدغشقر يهنىء منتخب بلاده بالتأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مدغشقر يهنىء منتخب بلاده بالتأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ رئيس جمهورية مدغشقر «أندريه راجوليناز» لاعبي منتخب بلاده بالتأهل للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الملغاشي لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. وتأهل منتخب مدغشقر لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية علي حساب الكونغو بعد أن احتكم المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بهدفين لكل فريق. كان رئيس مدغشقر اجتمع بلاعبي منتخب بلاده قبل المباراة لتحفيزهم وتشجيعهم علي الفوز . وأشاد رئيس مدغشقر بالروح العالية والأداء الرجولي للاعبي منتخب بلاده.

Advertisements