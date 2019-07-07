رياضة | موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية عن موعد عودة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الى الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني لليفربول يورجن كلوب سيمنح الفريق اجازة لمدة ثلاثة أسابيع حتى انضمام جميع اللاعبين.

وتابعت أن صلاح سيكون غير متواجد في المباريات الودية لليفربول بالمعسكر الإعدادي للموسم الجديد أمام فرق كلا من سبورتينغ لشبونة وترانمير روفرز وبرادفورد سيتي، وإشبيلية وبوروسيا دورتموند الألماني.

وأختتمت الصحيفة أن النجم المصري سيتواجد في ليفربول في نهاية الشهر الجاري خلال مباراة ليفربول الودية الأخيرة أمام أولمبيك ليون الفرنسي قبل نهاية معسكر الاعداد للموسم الجديد.