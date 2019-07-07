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رياضة | التشكيل الأساسي لمنتخب بيرو في مواجهة البرازيل بنهائي كوبا أمريكا

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أعلن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب البرازيل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : غالليسي.

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خط الدفاع : لويس - كارلوس - لويس إبرام - ميغويل.

خط الوسط : ريناتو - يوشيمار - كارييو - كويفا - فلوريس.

خط الهجوم : جيريرو.

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