رياضة | التشكيل الأساسي لمنتخب بيرو في مواجهة البرازيل بنهائي كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي لمنتخب بيرو في مواجهة البرازيل بنهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب البرازيل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-