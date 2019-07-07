رياضة | تشكيل ناري للبرازيل أمام بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للبرازيل أمام بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب بيرو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-