رياضة | فرج عامر: أبوجبل لن يرحل عن سموحة..و لم تنتهى صفقات الفريق حتى الان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: أبوجبل لن يرحل عن سموحة..و لم تنتهى صفقات الفريق حتى الان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس نادى سموحة، فرج عامر انه لم يفرط في حارس الفريق ابوجبل، ولن يقبل انتقاله الى الزمالك او اي نادي اخر.

قال عامر: أن استعارة الثنائى مصطفى محمد ومحمد أشرف روقا من الزمالك ليس لها علاقة بحارس الفريق وأن محمد ابوجبل باقي مع سموحة، واننا بحاجة له .

وأكمل : لم تنتهى صفقات سموحة حتى الان ، وسيتم التعاقد مع لاعبين في فرق الدوري الممتاز.

يذكر ان نادي الزمالك يفاوض سموحة من أجل الحصول على خدمات أبو جبل بعد تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكليس خلال التدريب مع منتخب مصر في أمم افريقيا.