رياضة | اليوفينتوس يسعى لضم لاعب أرجنتيني أخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوفينتوس يسعى لضم لاعب أرجنتيني أخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي اليوفينتوس اللإيطالي بالحصول على خدمات نجم فريق جنوى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

وكشفت الشبكة الإيطالية "سكاي سبورت"، أن اللاعب مدافع جنوى كريستيان روميرو، سيتواجد في مدينة تورينو يوم الثلاثاء القادم لكي يجري الكشف الطبي في نادي اليوفينتوس.

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وأوضحت أن روميرو غاب اليوم الأحد عن الحصة التدريبية لجنوى، ولم يشارك في المعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد في النمسا مع فريقه جنوى.

وأشارت إلى أن نادي السيدة العجوز سوف يقوم بدفع حوالي 15 إلى 20 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الارجنتيني مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك، لن يبقى في صفوف اليوفينتوس.

وأنهت بأن نادي اليوفنتوس يدرس خروج روميرو على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب المزيد من الخبرة في الكالتشيو.