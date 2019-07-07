رياضة | منتخب مدغشقر يواصل تحقيق المفاجآت بإسقاط الكونغو ويتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مدغشقر يواصل تحقيق المفاجآت بإسقاط الكونغو ويتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل منتخب مدغشقر مفاجآته السارة في بطولة أمم إفريقيا، بالتأهل للدور ربع النهائي عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد "الإسكندرية" ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة.

تقدم منتخب مدغشقر أولا عن طريق إبراهيما أداما بتصويبة صاروخية في الدقيقة ٩، ونجح سيدريك باكومبو هدف التعادل للكونغو بضربة رأسية في الدقيقة ٢١، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.