رياضة | موعد مباراة البرازيل وبيرو اليوم 7 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة.. رابط ماتش البرازيل بث مباشر beIN SPORTS على المفتوح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البرازيل وبيرو اليوم 7 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة.. رابط ماتش البرازيل بث مباشر beIN SPORTS على المفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة قوية تجمع منتخب البرازيل ونظيره البيروفي بعد قليل، في نهائي بطولة كوبا أمريكا والتي من المقرر أن تقام على ملعب الماراكانا في لقاء ينتظر أن يكون قويا ومثيرا مشاهدة مباراة البرازيل ضد بيرو بث حي ومباشر لحظة بلحظة.

يستضيف منتخب راقصي السامبا منتخب بيرو في مباراة يترقبها الجميع في نهائي كوبا امريكا 2019 حبث تلعب على ارض البرازيل صاحب الارض والجمهور .

موعد مباراة البرازيل امام بيرو

يواجه المنتخب البرازيلي امام المنتخب البيروفي اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر صباحاً بتوقيت مدينة أبوظبي والساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب.

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طريق البرازيل نحو نهائي كوبا

تصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الاولى برصيد 7 نقاط وكانت كالتالي بالترتيب من فوزه المستحق على منتخب بوليفيا بثلاثة اهداف مقابل لا شئ وقد تعادل سلبياً مع منتخب فنزويلا وفوز كبير على منتخب بيرو بخماسية نظيفة وقامت البرازيل باقصاء بارجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح 4-3 ثم في نصف النهائي تم إقصاء الأرجنتين بنتيجةهدفين مقابل لاشئ.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد بيرو:

تنقل حصريا مباراة البرازيل وبيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا عبر قنوات بي ان سبورتس قناة بي إن ماكس 3+4 HD بصوت المعلق يوسف سيف، ويمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو عبر موقع كورة اون لاين KORAONLINE