رياضة | التكشيل الرسمي للجزائر امام غينيا في كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التكشيل الرسمي للجزائر امام غينيا في كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب غينيا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : رايس مبولحى.

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