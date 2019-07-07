رياضة | التكشيل الرسمي للجزائر امام غينيا في كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التكشيل الرسمي للجزائر امام غينيا في كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب غينيا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : رايس مبولحى.
خط الدفاع : جمال بلعمرى - عيسى ماندى - يوسف عطال - رامى بنسبعينى.
خط الوسط : عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيغولى.
خط الهجوم : رياض محرز - يوسف بلايلى - بغداد بونجاح.